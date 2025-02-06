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Россиян призвали отказаться от страха перед стейками средней и слабой прожарки

Врач Казачкова: страх перед стейками слабой прожарки в России преувеличен
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Shutterstock

Культура потребления стейков средней и слабой прожарки широко распространена во многих странах мира. Однако в России часто встречается настороженное отношение к такому способу приготовления мяса. Основная причина — опасения по поводу возможного заражения паразитами, в частности бычьим цепнем. Насколько обоснованы эти опасения, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«На самом деле, при соблюдении определенных условий, употребление стейков средней и слабой прожарки не несет серьезной опасности. Ключевой момент — качество и происхождение мяса. В современном животноводстве применяются строгие стандарты контроля, что значительно снижает риск заражения паразитами. Это включает в себя регулярные ветеринарные проверки, соблюдение санитарных норм на фермах и мясоперерабатывающих предприятиях, а также использование современных методов обработки и хранения мяса», — рассказала Казачкова.

При этом она отметила, что термическая обработка — не единственный способ обеспечить безопасность мяса. Правильное хранение и обработка играют не менее важную роль. Замораживание мяса при достаточно низких температурах в течение определенного времени также эффективно уничтожает большинство паразитов. Например, хранение мяса при температуре -18°C в течение не менее 10 дней считается достаточным для уничтожения личинок бычьего цепня.

«При этом нельзя полностью исключать риск. Людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта мы рекомендуем быть более осторожными и отдавать предпочтение хорошо прожаренному мясу. Это связано с тем, что их организм может быть более восприимчив к различным инфекциям и паразитарным заболеваниям», — предупредила Казачкова.

В целом, по мнению врача, страх перед стейками средней и слабой прожарки в России часто преувеличен. При выборе качественного мяса из надежных источников и соблюдении правил гигиены риск заражения паразитами минимален. Однако каждый человек должен принимать решение, исходя из своего состояния здоровья и личных предпочтений.

Также специалист отметила, что употребление мяса средней прожарки может иметь свои преимущества. Такое мясо часто сохраняет больше питательных веществ, включая витамины группы B и железо, которые могут частично разрушаться при длительной термической обработке. Кроме того, многие ценители мяса считают, что стейки средней прожарки обладают лучшим вкусом и текстурой.

«В нашей практике мы часто рекомендуем пациентам не исключать полностью стейки средней прожарки из рациона, если они их любят, а подходить к вопросу разумно. Важно выбирать качественное мясо, покупать его в проверенных местах и соблюдать правила хранения и приготовления. При таком подходе риски минимальны, а удовольствие от еды может положительно влиять на общее самочувствие и настроение, что немаловажно для здоровья в целом», — резюмировала Казачкова.

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