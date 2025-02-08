Стартовала регистрация на международный конкурс-премию «Кардо»

Организаторы объявили об открытии регистрации на международную конкурс-премию развития уличной культуры и спорта «Кардо» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

К участию пригласили жителей из 89 регионов России и 125 стран мира.

В новом сезоне увеличилось количество национальных этапов и стран-участниц гранд-финала, а также появились новые конкурсные направления, среди которых «Фэшн» и «Рэп».

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, слоган нового сезона «Сотвори историю» станет прямым призывом к действию.

«Мы видим, как уже сейчас участники воплощают его в жизнь, создавая яркие проекты в регионах, мотивируя друг друга на новые культурно-спортивные достижения», — сказал он.

Организаторы отметили, что с марта по июль 2025 года пройдут 15 национальных этапов в зарубежных странах, среди которых Чили, Аргентина, Франция, ОАЭ и другие.

По словам генерального директора премии «Кардо», заместителя председателя комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентина Работенко, конкурс является эффективной социальной лестницей, позволяющей развивать творческий потенциал молодежи.

«Премия предоставляет уникальную возможность для самореализации, профессионального роста и достижения международного признания», — отметил он.