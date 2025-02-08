Эксперт из ОАЭ заявила о высоком уровне организации форума «Казаныш»

Команда организаторов международного архитектурно-строительного форума «Казаныш» показала высокий уровень организации и профессионализма, заявила эксперт по глобальной цифровой трансформации, стратегический лидер инициатив умного города из ОАЭ Аиша Бин Бишр.

«У меня большой опыт в международной работе с отличными экспертами. Я бывала в различных уголках нашей планеты. Но я могу отметить, что никогда я не замечала такого уровня организации и профессионализма команды. Еще до моего выезда из Дубая команда отработала все моменты, всю логистику вплоть до минуты программы моего пребывания», — рассказала она.

Также Аиша Бин Бишр отметила, что команда организаторов задала высокую планку.

«Они знали, предвосхищали все шаги. Они задали такую высокую планку, которую я буду ставить во главе угла, выбирая место. Я надеюсь, что и другие места, куда бы я отправилась, смогут соответствовать высокому уровню Казани и России», — сказала она.

Напомним, в форуме «Казаныш» в Казани приняли участие более 11 тыс. экспертов из 23 стран, среди которых мэры и главные архитекторы городов государств объединения «БРИКС», ректоров ведущих архитектурных университетов, градостроителей, девелоперов, реставраторов и урбанистов. Деловая программа форума включает в себя 8 тематических треков и более 115 сессий.