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На железных дорогах Подмосковья обновят информационные щиты

Почти 200 информационных щитов разместят на железных дорогах Подмосковья
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2025 году в Московской области планируют разместить около 200 информационных щитов и плакатов по безопасности на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве отметили, что больше всего щитов разместят в Люберцах, Пушкинском и Раменском округах.

Информационные щиты напомнят пассажирам о необходимости не выходить за ограничительную линию, а также о переходе путей по переходам на разрешающий сигнал.

В ведомстве напомнили, что в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге Подмосковья входит строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.

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