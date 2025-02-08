Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вандал, разгромивший алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, психически нездоров

Взобравшийся на алтарь собора Святого Петра в Ватикане вандал психически нездоров
close
Yara Nardi/Reuters

Вандал, разгромивший алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, страдает психическим расстройством. Об этом заявили в службе печати Святого престола, передает ТАСС.

Известно, что мужчина имеет румынское происхождение. После инцидента он был задержан ватиканской жандармерией.

«Этот человек страдает серьезными психическими расстройствами», — сообщили в службе печати.

Газета Messaggero сообщала, что вандал взобрался на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и повредил старинные канделябры. Мужчина проник под бронзовый балдахин, спроектированный итальянским архитектором XVI века Джанлоренцо Бернини, и начал бросать на пол канделябры и покрывала. Он повредил шесть старинных канделябров стоимостью €30 тыс.

В январе сообщалось, что в Иерусалиме вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова). В канцелярии армянской церкви предположили, что оскорбления написали радикалы, негативно относившиеся к христианам и другим общинам города.

Ранее православную церковь в Женеве облили красной краской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами