Вандал, разгромивший алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, психически нездоров

Вандал, разгромивший алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, страдает психическим расстройством. Об этом заявили в службе печати Святого престола, передает ТАСС.

Известно, что мужчина имеет румынское происхождение. После инцидента он был задержан ватиканской жандармерией.

«Этот человек страдает серьезными психическими расстройствами», — сообщили в службе печати.

Газета Messaggero сообщала, что вандал взобрался на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и повредил старинные канделябры. Мужчина проник под бронзовый балдахин, спроектированный итальянским архитектором XVI века Джанлоренцо Бернини, и начал бросать на пол канделябры и покрывала. Он повредил шесть старинных канделябров стоимостью €30 тыс.

В январе сообщалось, что в Иерусалиме вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова). В канцелярии армянской церкви предположили, что оскорбления написали радикалы, негативно относившиеся к христианам и другим общинам города.

Ранее православную церковь в Женеве облили красной краской.