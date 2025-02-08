Мужчина разгромил алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Гражданин Румынии разгромил главный алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане

Вандал взобрался на алтарь в базилике Святого Петра в Ватикане и повредил старинные канделябры. Об этом сообщила итальянская газета Messaggero.

40-летний мужчина проник под бронзовый балдахин, спроектированный итальянским архитектором XVI века Джанлоренцо Бернини, и начал бросать на пол канделябры и покрывала. Он повредил шесть старинных канделябров стоимостью €30 тыс.

Сотрудники собора немедленно вмешались, пытаясь успокоить вандала. На место инцидента прибыли жандармы. Они выяснили, что напавший на католическую святыню — гражданин Румынии. Мотивы его поступка пока неизвестны.

В январе сообщалось, что в Иерусалиме вандалы оставили оскорбительную надпись на стене армянского храма XII века Сурб Акобянц (Святого Иакова). В канцелярии армянской церкви предположили, что оскорбления написали радикалы, негативно относившиеся к христианам и другим общинам города.

Ранее православную церковь в Женеве облили красной краской.