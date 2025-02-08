Байкер украл два мотоцикла у бывшей сожительницы в Краснодаре

В Краснодаре задержан мужчина, присвоивший два мотоцикла бывшей сожительницы почти на миллион рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

В полицию обратилась жительница микрорайона Гидростроителей, женщина сообщила, что бывший возлюбленный похитил у нее два мотоцикла. Общая стоимость транспортных средств превысила 900 тысяч рублей.

35-летнего любителя байков удалось задержать, злоумышленник признался, что один из мотоциклов продал приятелю за 200 тысяч, второй оставил себе. Половину вырученных денег подозреваемый потратил на личные нужды, оставшуюся сумму якобы планировал отдать экс-сожительнице. Транспортные средства изъяты полицией, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Рязани с ножом ограбил супермаркет, чтобы угостить сожительницу. Мужчина взял с прилавков несколько бутылок алкоголя, спиртные напитки, колбасу и закуски, после чего направился к выходу. Один из продавцов потребовал оплатить товар, злоумышленник выхватил нож, пригрозил напасть на любого, кто помешает ему уйти, и скрылся. Злоумышленника задержали, 41-летний мужчина признался, что пообещал своей сожительнице застолье, деньги кончились, но рецидивист решил любой ценой исполнить обещание. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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