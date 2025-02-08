Российские школьники и студенты поделятся своим видением будущего науки

Ко Дню российской науки «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию «Наука будущего Первых», в рамках которой школьники и студенты поделятся своим видением будущего российской науки и идеями своих изобретений, сообщает пресс-служба движения.

Желающие принять участие в акции запишут видео, в котором расскажут про будущие изобретения российских ученых, а также о своих идеях.

Одна из участниц из Красноярского края выразила надежду, что в будущем российские ученые смогут наладить процесс очистки воздуха, чтобы снизить вредные выбросы в промышленных городах.

«В школе мы вместе с ребятами и нашим преподавателем по робототехнике собираем специальный механизм по фильтрации воды», — поделилась она.

Ролики и посты с фотографиями участники акции публикуют в социальных сетях в сообществах первичных отделений и на личных страницах.