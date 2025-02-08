Мужчину с ножевым ранением легкого спасли врачи в Долгопрудном

В Подмосковье спасли мужчину с пробитым ножом легким

Хирурги Долгопрудненской больницы спасли пациента с ножевым ранением, лезвие пробило пострадавшему легкое. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

34-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с ранением грудной клетки. В ходе обследования было установлено, что у пострадавшего пробито легкое.

«Состояние пациента было жизнеугрожающим и требовало немедленного хирургического вмешательства. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови», — рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Хирурги вскрыли грудную клетку и успешно ушили рану, откачав скопившуюся кровь. После курса лечения мужчина был выписан на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Москве врачи спасли пациента, у которого в желудке после пикника оказался 20-сантиметровый нож. Мужчина во время поедания шашлыка подавился кусочком мяса.

Ранее в Рязани врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца.