В деле многодетной матери Логиновой появились еще три эпизода

Следствие установило еще три эпизода торговли детьми в деле многодетной матери Юлии Логиновой. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, следователи провели обыски, допросили несколько свидетелей, провели очные ставки и дополнительно опросили обвиняемых. Также частично были получены заключения молекулярно-генетических и почерковедческих судебных экспертиз. В результате расследования удалось выявить три дополнительных эпизода преступной деятельности.

В декабре 2023 года в Москве в ходе расследования дела Логиновой и основательницы женского приюта Натальи Патоки была раскрыта схема торговли детьми. По версии следствия, сотрудники неких «благотворительных фондов» искали в сети женщин, желающих прервать беременность на позднем сроке, и приглашали их в Москву, обещая помочь с получением справки для аборта. В столице их убеждали родить и забирали детей.

15 октября сообщалось, что 12 фигурантов уголовного дела о торговле детьми, главной обвиняемой в котором является написавшая явку с повинной Логинова, частично признали свою вину.

Ранее следствие по делу о торговле детьми россиянкой Логиновой продлили на три месяца.