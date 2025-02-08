В Петербурге двое голодных мужчин украли из магазина окорок

В Петербурге двое грабителей украли окорок из магазина и попали на видео

На юге Петербурга двое мужчин ворвались в магазин «Магнит», угрожая продавцам, они вынесли продукты и скрылись. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Ветеранов, в торговую точку ворвались двое неизвестных и, угрожая продавцу электрошокером, ограбили магазин. Злоумышленники схватили с прилавка стейк, бекон и свиной окорок и скрылись.

Грабителей удалось оперативно задержать, один из нападавших шесть раз был судим за грабежи. В отделе полиции приятели признались, что на грабеж их толкнуло чувство голода. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее россиянин с ножом ограбил супермаркет, чтобы угостить сожительницу.