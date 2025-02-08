Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка из Магаданской области отдала мошенникам 17,3 млн рублей, продав две квартиры

В Магаданской области пенсионерка лишилась двух квартир из-за мошенников
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

На Колыме аферисты запугали пожилую женщину уголовным делом, заставили ее продать две квартиры и перевести деньги на якобы безопасные счета. Об этом сообщает УМВД Магаданской области.

В правоохранительные органы обратилась 72-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что находилась в Анапе в декабре прошлого года, когда с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником «Энергосбыта». Мужчина предложил пенсионерке заменить счетчик, потерпевшая согласилась и продиктовала звонившему код из СМС-сообщения.

Спустя некоторое время, ей позвонила якобы сотруднице Роскомнадзора. Девушка рассказала, что на имя пенсионерки оформлена генеральная доверенность, и теперь некий гражданин недружественного государства сможет распоряжаться всеми ее средствами и недвижимостью. Взволнованная пенсионерка пояснила, что никаких доверенностей не оформляла. Специалист ответила, что в таком случае с женщиной скоро свяжутся представители Центробанка.

Подлинность «сотрудника Центробанка» также не вызвала у потерпевшей никаких сомнений, аферист пояснил, что аннулировать доверенность можно только с помощью представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для этого необходимо продать квартиры и перечислить деньги на безопасный счет. Пенсионерку убедили, что все средства вернутся после перерегистрации имущества, а квартиры вновь будут оформлены на нее.

Женщина продала квартиру в Анапе и перечислила мошенникам 10,3 млн рублей, затем вернулась в Магадан и избавилась от еще одной квартиры, 7 млн рублей она также отправила мошенникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пенсионер из Татарстана взял крупный кредит и отправил все деньги мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами