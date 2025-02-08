Двое мальчиков провалились под лед в водоеме-охладителе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое детей провалились под лед в водоеме-охладителе

В поселке Охотск двое мальчиков гуляли по льду водоема и оказались в ледяной воде, спасти их не удалось. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел 7 февраля, два мальчика пяти и семи лет вышли гулять и не вернулись домой. Поисками пропавших занимались полиция и спасатели, несовершеннолетних нашли в охлаждающем водоеме, спасти детей не удалось.

По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура, предварительно установлено, что мальчики играли вблизи водоема для охлаждения воды возле электростанции. Дети воспитывались в семьях, которые на профилактических учетах не состояли.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасли ребенка на тюбинге, застрявшего на льду пруда. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили на льду пруда ребенка. Мальчик катался на тюбинге и выехал на тонкий лед водоема. Вызволять юного любителя зимней забавы отправились специалисты из Леноблпожспаса, при помощи спасательного щита и веревки несовершеннолетнего подтянули к берегу и передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее на Урале двое детей провалились под лед на реке Каменке.