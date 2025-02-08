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В Волгограде годовалый ребенок едва не задохнулся из-за крошек от печенья

Врачи из Волгограда спасли задыхавшегося от крошек печенья мальчика
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Pexels

Медики городской клинической больницы Волгограда оказали помощь годовалому мальчику, который подавился крошками от печенья. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Ребенок поперхнулся во время приема пищи, когда взрослые ненадолго отвлеклись. Мальчик начал задыхаться и кашлять. Родители немедленно доставили сына в медицинское учреждение, где ему вовремя оказали помощь.

От госпитализации семья отказалась, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из желудка полуторагодовалого ребенка более ста магнитов. В больницу родители обратились после того, как заподозрили, что мальчик проглотил инородный предмет. Во время обследования выяснилось, что пациент проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. С помощью специального оборудования специалисты провели гастроскопию и достали все инородные предметы.

Ранее российские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, проглотившего монету.

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