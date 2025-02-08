В Приморье тигр вышел на территорию завода и напал на собаку

В Приморском крае тигр напал на собаку и пришел на территорию асфальтового завода, отпугнуть хищника смогли местные жители. Об этом сообщается в группе «Инцидент Владивосток» во «ВКонтакте».

Хищника заметили на асфальтовом заводе в Дальнереченске, хищник попал на записи камер видеонаблюдения. Тигр гнался за собакой, отпугнуть его удалось местным жителям. Испугавшись выстрела, животное скрылось в лесу. Собака не пострадала.

До этого сообщалось, что в Дальнереченском районе Приморского края тигр набросился на рыбака, спасти мужчину не удалось. Двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Хищник растерзал рыбака и не подпускал к нему людей. Информацию о нападении хищника официально подтвердили в региональном минприроды. Тигра ликвидировали с применением огнестрельного оружия. Специалисты намерены провести экспертизы, чтобы установить причины конфликтного поведения хищника.

Ранее в Приморском крае тигр наведался в село и погрыз бензопилу.