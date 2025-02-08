Российские врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, проглотившего монету

В Липецке врачи спасли жизнь двухлетнего ребенка, проглотившего монету

В Липецке ребенок проглотил монету и оказался в больнице. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Анна Маркова.

Инцидент произошел 5 февраля. В медицинское учреждение поступил двухлетний пациент, который жаловался на слюнотечение, рвотные позывы и кашель. Мать ребенка сообщила, что ее сын мог проглотить монету.

Хирурги осмотрели мальчика и приняли решение срочно направить его на рентген. В пищеводе ребенка обнаружили инородное тело — это была монета, которая застряла в одном из физиологических сужений.

Мальчика доставили в кабинет эндоскопии. Врачи экстренно удалили инородное тело из пищевода ребенка — это оказалась монета номиналом в один рубль.

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