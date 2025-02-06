В Уфе врачи спасли женщину с огромной опухолью матки

В Башкирии хирурги удалили женщине опухоль матки, которая росла 10 лет

Хирурги перинатального центра РКБ имени Куватова спасли женщину с огромной опухолью матки, новообразование развивалось 10 лет. Об этом в социальных сетях сообщил главврач медучреждения Мурад Авзалов.

53-летняя женщина поступила в центр с диагностированной еще 10 лет назад множественной миомой матки. Пациентка наблюдалась по месту жительства. Во время очередного обследования врачи обнаружили, что миома значительно увеличилась в размерах.

«Тщательное обследование в нашем центре подтвердило необходимость оперативного вмешательства: миома имела размеры, сопоставимые с шестимесячной беременностью, опухоль достигала 23–24 см в диаметре», — сообщил Авзалов.

Операция длилась более двух часов, опухоль удалось успешно удалить. Жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Башкирии врачи удалили пациентке опухоль матки весом 4,3 кг. У пациентки было диагностировано новообразование полости матки, опухоль выросла до размеров новорожденного ребенка, ее вес составлял 4,3 кг. Операцию проводила бригада врачей гинекологического отделения больницы, новообразование полностью удалили.

Ранее российские хирурги спасли пациентку с редкой опухолью.