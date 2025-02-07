Уличный грабитель избил двух женщин и украл у них телефоны в российском городе

В Анапе уличный грабитель избил двух женщин и украл у них телефоны

В Анапе 41-летнего мужчину заподозрили в избиении и ограблении двух женщин на улице. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает «Блокнот».

Предварительно, уличный грабитель напал на первую жертву, когда она ожидала такси. Мужчина ударил ее по голове, и та потеряла сознание — он забрал у нее мобильный телефон и скрылся. Затем он аналогичным способом ограбил другую прохожую. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Украденные телефоны он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о грабеже, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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