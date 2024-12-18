Саркози обжалует решение суда в ЕСПЧ

Экс-президент Франции Николя Саркози обжалует в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор по делу о прослушках. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший французский лидер обязан отбыть год с электронным браслетом дома.

«Саркози <…> обратится в ЕСПЧ в ближайшие недели, <…> чтобы получить гарантии прав, в которых ему отказали французские судьи», — сообщил адвокат Патрис Спинози.

Кассационный суд отклонил апелляцию Николя Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы называют этот приговор беспрецедентным.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что не планирует возвращаться в политику. Экс-глава государства добавил, что, по его мнению, самым мудрым и полезным для него будет проговаривание того, что необходимо Франции, но без любых личных амбиций.

Саркози занимал пост президента с 2007 по 2012 год.

Ранее жена экс-президента Франции Николя Саркози станцевала в мини-платье с глубоким декольте.