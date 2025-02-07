Российские женщины чаще мужчин используют в работе нейросети

Женщины чаще, чем мужчины, используют в работе нейросети, делегируя им рутинные задачи. Так они стремятся освободить время для креатива и развития бизнеса, рассказал НСН директор по продукту первого в России поставщика нейросетей для бизнеса и креаторов Fabula AI Родион Кадыров.

Именно стремление к самовыражению и эстетике делает российских женщин более активными пользователями нейросетей, считает специалист. Сегодня это один из наилучших инструментов оптимизации рутинных обязанностей, подчеркнул он.

Что касается ситуации на рынке труда, то на данный момент только 9% работодателей заинтересованы в поиске сотрудников с умением работать с ИИ. Половина из них вообще не обращает внимания на этот навык.

«По данным опроса, только 9% кандидатов отметили, что на интервью у них спрашивали о навыках работы с технологиями ИИ, и еще меньше — всего 5% — встречали требования по работе с нейросетями в специализированных организациях», — отметил Кадыров.

Несмотря на такую ситуацию, в условиях нехватки рабочих рук именно применение нейросетей должно заслуживать особого к себе внимания, заключил специалист.

До этого эксперты отмечали, что внедрение нейросетей со временем станет инструментом для российских работников и откроет им новые возможности для профессионального роста. По их мнению, негативного влияния на рынок труда нейросети и искусственный интеллект не окажут.

Ранее стало известно, что каждый третий учитель русского языка использует нейросети в работе.