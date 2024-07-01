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В Нижневартовске хирурги спасли пациентку с застрявшим в сердце катетером

В ХМАО спасли пациентку с частью катетера в сердце

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В Нижневартовске хирурги спасли пациентку, у которой в сердце застрял кусок отломившегося катетера. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Югры.

В окружную больницу Нижневартовска поступила пациентка с катетером в области сердца. 12-сантиметровый катетер по вене переместился в правое предсердие из верхней полой вены в нижнюю.

«Через небольшое пункционное отверстие в яремной вене мы ввели инструмент, снабженный петлей-ловушкой, и с его помощью аккуратно захватили и извлекли отломившуюся часть катетера», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, подробности о состоянии пациентки неизвестны.

До этого сообщалось, что врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли 36-летнего мужчину с гигантским тромбом от ампутации ноги. Пациент поступил в медучреждение с жалобами на онемение и острую боль в правой ноге. Обследование показало, что на уровне подвздошной и подколенной артерий у мужчины тромбоз. Чтобы восстановить кровоток в ноге, врачи также провели протезирование подвздошных артерий. Операция длилась более шести часов.

Ранее в российской больнице подростка перепутали с другим пациентом и начали лечить от пневмонии.

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