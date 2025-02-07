Медсестра заклеила рану ребенка суперклеем и лишилась работы

В Индии медсестру отстранили от работы за использование суперклея для заклеивания раны ребенка, сообщает The Independent.

Инцидент произошел 14 января, когда семилетнего мальчика привезли в центр первичной медико-санитарной помощи в штате Карнатака. У ребенка шла кровь из раны на щеке, и его доверили медсестре, которую местные СМИ назвали по имени Джиоти.

Для обработки раны женщина использовала популярный клей Fevikwik и сказала родителям, что он предотвратит образование шрамов на лице ребенка, а также утверждала, что практикует этот метод уже много лет.

Обеспокоенные родители стали записывать происходящее в кабинете на видео и подали жалобу в Комитет по охране здоровья.

В начале февраля, уже после возникшего резонанса в соцсетях, медсестру перевели в другое медицинское учреждение, а позже и вовсе отстранили от работы. В отношении Джиоти проводится служебное расследование.

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