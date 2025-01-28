«Заткнись, тварь»: в Петербурге агрессивный медбрат бил пациентов и унижал их

В Петербурге пациенты больницы пожаловались на поведение медбрата. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина работал в неврологическом отделении №1. На кадрах, которые снял один из очевидцев, заметно, как сотрудник ругает лежачего больного и нецензурно выражается в отношении пациента. При этом сам пострадавший практически не говорит.

По словам подруги одной из пациенток, медбрат спокойно вел себя с тихими больными, но если человек кричал от боли или был чем-то недоволен, специалист мог накричать или ударить, при этом оскорбляя.

«Заткнись, тварь, откуда вас сюда везут», – процитировала она мужчину.

Как рассказала замглавврача больницы, мужчина работает у них с 2000 года, ранее на него жалобы не поступали. После материалов от очевидцев, в учреждении организовали служебную проверку и выяснили, что поведение медика «несовместимо с работой в медучреждении».

«Мы чрезвычайно огорчены тем, что один сотрудник явился таким позором для учреждения», – поделилась она.

Трудовые отношения с мужчиной больница расторгнет.

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