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Сбросившему собаку с балкона россиянину вынесли приговор

В Красноярском крае осудили мужчину, выбросившего с балкона собаку

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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае 38-летнего мужчину, который выбросил с балкона собаку, признали виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года житель Железногорска сбросил с балкона второго этажа пса своей сожительницы — свой проступок мужчина мотивировал тем, что животное портило имущество: грызла обои, мебель и обувь. В момент инцидента осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пес остался жив, но получил тяжелые травмы. Благодаря волонтерам состояние животного удалось стабилизировать. Несмотря на то, что часть функций организма восстановить не удалось, псу нашли новую семью.

Суд приговорил россиянина к наказанию в виде 250 часов обязательных работ.

Ранее в Томской области мужчина объяснил, зачем заставлял пятилетнего сына стрелять в кота из пневматического пистолета.

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