Сбросившему собаку с балкона россиянину вынесли приговор

В Красноярском крае 38-летнего мужчину, который выбросил с балкона собаку, признали виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года житель Железногорска сбросил с балкона второго этажа пса своей сожительницы — свой проступок мужчина мотивировал тем, что животное портило имущество: грызла обои, мебель и обувь. В момент инцидента осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пес остался жив, но получил тяжелые травмы. Благодаря волонтерам состояние животного удалось стабилизировать. Несмотря на то, что часть функций организма восстановить не удалось, псу нашли новую семью.

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