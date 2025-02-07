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Жителям Украины, Грузии и Молдавии предъявили в Польше обвинения в кибермошенничестве

В Польше жителей Украины, Грузии и Молдавии обвинили в кибермошенничестве
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Global Look Press

В Польше прокуратура города Сосновец предъявила обвинения девяти гражданам Украины, Грузии и Молдавии — восьми мужчинам и женщине в возрасте от 23 до 40 лет — в кибермошенничестве, которое они совершили на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.

По данным следствия, подельники притворялись сотрудниками банка. Мошенники звонили на случайно выбранные номера по всей Польше, а затем сообщали своим жертвам, что средства на их счетах находятся под угрозой.

Преступники убеждали жертв, что им нужно «принять меры», чтобы сохранить свои деньги в безопасности. Чаще всего владельцев счета просили сгенерировать BLIK-код для мгновенного перевода денег или установить программное обеспечение, обеспечивающее удаленный доступ к его электронному банковскому устройству. Затем подозреваемые снимали деньги в банкоматах или переводили их на другие банковские счета. После операции подозреваемые пропадали и не выходили на связь.

Всего подозреваемые причинили 30 лицам ущерб на общую сумму около 550 тысяч злотых (примерно $138 тысяч). Фигурантам предъявили обвинения в совершении в общей сложности 82 преступлений. Пятерых подозреваемых взяли под стражу.

Ранее россиянин похитил более 9 млн рублей на махинациях с маткапиталом.

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