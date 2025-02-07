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«Вышел из дома и не вернулся»: в Кузбассе вторые сутки ищут пропавшего школьника

В Прокопьевске второй день ищут пропавшего 13-летнего мальчика
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СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кузбассе второй день ищут 13-летнего Захара Зайца из Прокопьевска. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

По предварительной информации, последний раз школьника видели 5 февраля: он «вышел из дома по улице 2-я Березовская, где проживает вместе с семьей, и не вернулся».

В городе организованы масштабные поиски ребенка, в которых принимают участие полицейские, спасатели и добровольцы. Как уточнили в ведомстве, вид пропавшему школьнику 12-13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

В тот день мальчик был одет в черно-синюю куртку, кадетскую форму камуфляжной расцветки, черные ботинки и такого же цвета шапку.

Ранее в Татарстане сообщили о поисках девушки-подростка.

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