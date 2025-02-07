«Не вижу перегиба»: в Госдуме оценили спектакль про Колобка, который хочет служить в армии

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что не видит ничего предосудительного в кукольном спектакле про Колобка, который хочет служить в армии — такое представление показали воспитанникам детского сада «Колосок» в Удмуртии. По мнению депутата, дети видят участников спецоперации на улицах и должны знать, кто эти люди.

«Я не вижу здесь перегиба ни в сказке, ни в Колобке, ни в том, что Колобок не пожелал попасть в пасть лисе, а пожелал пойти в армию. Скажите, пожалуйста, что лучше, если бы Колобок докатился до лисы, она бы его съела, нам сказали бы, что это сцена жестокости и насилия? А в данном случае Колобок захотел пойти в армию. Мне кажется, что не надо искать, что называется, кого-то там в темной комнате. Нормальное мероприятие. Я не знаю, есть ли со стороны родителей какие-то жалобы на это, но мне кажется, что сказочно-игровая форма — это замечательно. Ведь дети живут в обществе, и наверняка они видят бойцов спецоперации в форме, которые тоже у Удмуртии, наверняка спрашивают своих родителей, которые ходят в гражданской одежде, кто этот парень. Поэтому, почему бы и нет? В том, что вы мне рассказали, я не увидела ничего предосудительного, более того, поняла, что это соответствующее дошкольному возрасту мероприятие», — сказала она.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что накануне в удмуртском селе Ершовка воспитанникам детского сада «Колосок» показали кукольный спектакль про Колобка, который хочет пойти служить в армию.

«Колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить. Однако, закатившись в детский сад, он узнает от ребят, что они тоже хотят быть солдатами», — говорится в материале со ссылкой на краткое описание представления.

Отмечается, что в финале сказке дети спели песню про солдат, после чего Колобок поблагодарил их, докатился до бабушки с дедушкой и решил, что пойдет служить, когда вырастет.

В самом детском саду рассказали «Осторожно, новости», что мероприятие проводилось в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию, а детям показали спектакль, в котором тема военной службы раскрывалась «в интересной для них форме».

Ранее в Псковской области десятиклассникам предложили пойти служить по контракту.