В Москве арестовали студентов университета медицины по делу взятках

Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста студентам ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Раче Саркисяну и Халилу Бабаеву, которые обвиняются в даче взяток преподавателям вуза в обмен на зачет. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Студенты арестованы на два месяца — до 18 августа. Накануне они стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, Саркисян «вступил в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания».

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что среди задержанных за взятки в «Российском университете медицины» (ранее МГМСУ — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов.

Ранее в МГМСУ прошли обыски из-за покупки экзаменов.