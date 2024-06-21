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В Москве арестовали студентов университета медицины по делу взятках

Суд Москвы поместил под домашний арест двух студентов МГМСУ по делу о взятках

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Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения в  виде домашнего ареста студентам ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Раче Саркисяну и Халилу Бабаеву, которые обвиняются в даче взяток преподавателям вуза в  обмен на  зачет. Об  этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Студенты арестованы на два месяца — до 18 августа. Накануне они стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во  взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, Саркисян «вступил в  преступный сговор с  иными лицами для получения зачета по  одной из  учебных дисциплин без надлежащей оценки знания».

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что среди задержанных за взятки в «Российском университете медицины» (ранее МГМСУ — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов.

Ранее в МГМСУ прошли обыски из-за покупки экзаменов.

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