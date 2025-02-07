«Роснефть» провела научно-познавательную лекцию в честь Дня российской науки

Ученые «Роснефти» в преддверии Дня российской науки провели для школьников общероссийского «Движения Первых» научно-познавательную лекцию о профессии современного геолога, сообщает пресс-служба компании.

В рамках лекции учащиеся узнали о геологических открытиях, которые повлияли на представления о развитии Земли. С помощью высокоточных микроскопов школьники смогли изучить образцы горных пород.

Также в рамках лекции учащимся показали уникальные экземпляры различных окаменелостей, минералов и древних микроорганизмов.

В завершении лекции для школьников провели викторину об услышанном материале. Самые внимательные участники получили подарки.