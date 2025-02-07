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Москвичку обвинили в соитии с возлюбленным на глазах у девятилетнего сына

Mash: в Подмосковье женщину арестовали за соитие на глазах у сына
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Shutterstock

Мать двоих детей из Подмосковья привлекла внимание правоохранительных органов после свидания с возлюбленным дома. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 33-летняя женщина развелась с мужем и проживала в Люберцах, у пары есть сыновья девяти и двенадцати лет. У матери появился 38-летний мужчина, с которым в один из дней она решила уединиться.

Спустя некоторое время старший сын рассказал отцу, что женщина якобы заставила его девятилетнего брата смотреть на соитие. Мужчина обратился в полицию.

В результате мать детей и ее возлюбленного задержали. Их арестовали по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. На данный момент правоохранители проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

На данный момент дети находятся у отца. Родительница считает, что мужчина придумал эту историю, чтобы забрать сыновей.

Ранее в Петербурге школьный тренер стал фигурантом дела о развращении ребенка.

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