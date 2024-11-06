В Хакасии отчим получил 14 лет колонии за изнасилование падчерицы

Житель Бейского района Хакасии осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка. Об этом сообщает пресс-служба Саяногорского суда республики.

Как удалось установить и доказать следствию, 32-летний мужчина надругался над 13-летней дочерью сожительницы. Пьяный россиянин изнасиловал ребенка. Когда о произошедшем стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. На время расследования он был заключен под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с осужденного также взыскано 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного потерпевшей.

До этого сообщалось, что грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге. Мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу. Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника.

Ранее крымчанин надругался над 11-летней девочкой.