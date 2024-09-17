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Китайский автомобиль напугал своего владельца, показав ему привидения

Shot: камера китайского авто LiXiang зафиксировала на кладбище привидения

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Камера китайской машины LiXiang зафиксировала на кладбище «привидения». Об этом сообщает Telegram-канал «Shot. Проверка».

Судя по видео, размещенному на канале, автомобиль ехал по дороге через кладбище и камера фиксировала и транслировала на мультимедийном устройстве фигурки людей, которых на самом деле не было вокруг.

Производитель китайских машин заверил, что это не сверхъестественное явление, а сбой программных алгоритмов. Компания считает, что система функционирует нормально и влияет только на визуальное отображение ситуации.

До этого стало известно, что в России отзовут для ремонта премиальные внедорожники Bentley Bentayga.

Причина отзыва транспортных средств: при определенных условиях эксплуатации автомобилей Bentley Bentayga W12, контакты электрических разъемов бензонасосов, расположенные в топливном баке, могут перегреваться. Перегрев контактов приводит к нарушению работы системы подачи топлива, вплоть до ее полного отказа и неожиданного обездвиживания автомобиля.

Отмечается, что всего будет отозвано и проверено 473 автомобиля Bentley Bentayga, которые были проданы на территории России в период с 2017 по 2022 годы. На всех автомобилях будут проверены бензонасосы и, в случае необходимости, заменены приводящие к нарушению работы системы детали. Новые компоненты не подвержены перегреву.

Ранее у Lada Vesta выявили проблему с программным обеспечением.

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