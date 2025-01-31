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Ревнивец связал руки подруги удлинителем и протащил ее за машиной

В Венгрии мужчина привязал партнершу к машине удлинителем и протащил по земле
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Depositphotos

В Венгрии мужчина из ревности связал и протащил свою обездвиженную партнершу за машиной, сообщает Telex.

Согласно заключению прокуратуры округа Цеглед, потерпевшая и обвиняемый стали встречаться в ноябре 2022 года, но часто ссорились из-за необоснованной ревности мужчины. Однажды он несколько раз ударил женщину по лицу, а затем связал ей руки удлинителем. Затем мужчина вывел ее на улицу и приказал самостоятельно привязать другой конец удлинителя к задней части его автомобиля.

Он посадил жертву, на которой был только халат, в машину и вывез на грунтовую дорогу. Там злоумышленник приказал ей выйти, а сам начал движение. Пострадавшей сначала удавалось следовать за ним, но вскоре она споткнулась. Однако ее партнер не остановился и несколько минут тащил женщину по земле. Впоследствии он заставил пострадавшую залезть в ванну с холодной водой и несколько раз опускал ее голову под воду. Затем тиран приказал жертве раздеться и танцевать, а сам принялся избивать и пинать ее.

В конце концов мужчину задержали и предъявили ему обвинения в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений. Какое наказание грозит обвиняемому, не уточняется.

Ранее россиянин пришел на работу к бывшей, надеясь возобновить отношения, и стал ее душить.

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