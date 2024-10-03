В Одессе мужчина прокатил на капоте машины военкома

В Одессе мужчина прокатил на капоте автомобиля сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата), который хотел вытащить его из автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна».

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, что машину мужчины окружили шестеро сотрудников ТЦК. Они пытались вскрыть двери и употребляли в отношении водителя нецензурную лексику. Один из военкомов решил залезть на капот автомобиля, но водитель решил уехать.

Журналисты отметили, что машина позже была остановлена сотрудниками полиции. При задержании правоохранители дважды ударили мужчину.

В сети распространены видеоролики, на которых военкомы применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста, после чего увозят их в неизвестном направлении. При этом представитель территориального центра комплектования в Харькове Сергей Романенко назвал мифом силовую мобилизацию украинских граждан. Как сказал мужчина, все сотрудники военных комиссариатов якобы действуют в рамках закона.

Ранее на Украине сотрудника военкомата оштрафовали за подзатыльник при вручении повестки.