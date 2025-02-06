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Зеленский запретил изъятие органов у павших военных

Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы у павших солдат
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изымать для трансплантации органы у павших солдат. Об этом сообщает «Страна.ua».

В законе отмечается, что изъятие анатомических материалов для трансплантации запрещается у лиц из сил обороны и сил безопасности республики, которые были при исполнении служебных обязанностей, а также у лиц, принимавших участие в боевых действиях.

Также Зеленский запретил изъятие органов у детей-сирот и детей без родительской опеки, у граждан, признанных недееспособными, а также у лиц, чья личность не была установлена.

24 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продвигает черную трансплантологию на Украине, используя органы ликвидированных на фронте украинских военнослужащих — свидетельства об этом обнаружены на телах в местах боев.

Она утверждает, что американские лаборатории по незаконному изъятию органов были организованы под эгидой министерства здравоохранения Украины.

Ранее на Украине раскрыли схему продажи новорожденных детей иностранцам.

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