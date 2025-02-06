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В Новосибирске подростки устроили стрельбу во дворе дома

«НГС»: в Новосибирске ребенок получил ранение в ногу, играя во дворе дома
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске подростки обстреляли из пневматики хоккейную коробку и ранили 12-летнего мальчика. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в Нижней Ельцовке, 12-летний мальчик находился в хоккейной коробке и заметил ребят постарше, которые развлекались, стреляя в ограждение катка из пневматического пистолета.

Внезапно школьник почувствовал резкую боль в ноге и понял, что в него попали. После случившегося у ребенка, по словам матери, образовалась шишка с внутренней стороны колена. Семья обратилась в правоохранительные органы, по факту произошедшего проводится проверка, личности стрелявших подростков устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани мужчина стрелял с балкона в птицу и ранил девушку. В одну из больниц Астрахани была доставлена 22-летняя девушка с ранением бедра. Она рассказала полицейским, что шла по улице, услышала хлопок и почувствовала резкую боль в ноге. Было установлено, что травму пострадавшая получила в результате выстрела, совершенного неизвестным из пневматической винтовки. Стрелка удалось задержать.

Ранее петербургский подросток случайно выстрелил себе в живот и оказался в больнице.

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