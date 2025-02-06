В Карелии подросток ограбил мать, чтобы купить мопед

В Прионежском районе Карелии перед судом предстанет несовершеннолетний юноша, который украл у матери накопления. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, молодой человек попросил у матери деньги на мопед. Получив отказ, он украл у нее все имевшиеся в доме деньги и уехал в Петрозаводск. Накопления родительницы он потратил на личные нужды, а спустя несколько дней, воспользовавшись банковской картой матери, приобрел бонусы в онлайн-игре.

Общий ущерб потерпевшая оценила в 590 тысяч рублей. В отношении подростка были возбуждены уголовные дела о грабеже и краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее российский школьник украл у матери $10 тысяч и потратил их за 10 дней.