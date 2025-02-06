Россияне заинтересовались поездками в южный Казахстан

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на февраль и выяснил, на какие направления сильнее всего вырос спрос по сравнению с январем. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Серьезнее всего увеличился интерес путешественников к отдыху в Барнауле и Шерегеше: популярность обоих направлений выросла в четыре раза. Кроме того, в три раза больше российских туристов отправятся в Грозный, а спрос на поездки в Иркутск и Хабаровск увеличился в два раза.

Также в феврале существенно больше россиян планируют посетить Новосибирск (+72% заказов по сравнению с январем), Ессентуки (+50%), Ставрополь (+50%), Уфу (+40%) и Махачкалу (+25%).

Среди зарубежных направлений наибольший рост популярности отмечен у Алма-Аты: в феврале туда отправится в четыре раза больше российских путешественников, чем в начале года. Кроме того, в два раза увеличился интерес к Тбилиси, а доля Милана выросла на 87%.

Также в топ городов, которые стали гораздо более востребованы, вошли Мадрид (испанский город стал популярнее на 76%), Анталья (+75%), Белград (+33%), Токио (+33%), Манила (+25%), Астана (+14%) и Хошимин (+11%).

Ранее выяснилось, куда чаще всего ездят отдыхать российские холостяки.