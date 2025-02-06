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Ком волос весом 1,5 кг извлекли белгородские хирурги из желудка ребенка

В Белгороде хирурги достали из желудка девочки ком волос весом 1,5 кг
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Freepik.com

Медики детской областной больницы Белгорода спасли ребенка с огромным трихобезоаром в желудке, инородное тело весило полтора килограмма. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок был доставлен в больницу с жалобами на тошноту и отсутствие аппетита. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке маленькой пациентки трихобезоар — инородное тело желудочно-кишечного тракта, формирующееся из проглоченных волос.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, в ходе операции врачи удалили образование длиной 30 см и весом полтора килограмма. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она уже выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что хирурги Томской больницы скорой медицинской помощи помогли восьмилетней девочке с синдромом Рапунцель. Маленькая пациентка жаловалась на снижение аппетита и проблемы с весом. В ходе хирургического вмешательства медики извлекли из желудка восьмилетней школьницы 11-сантиметровый волосяной ком.

Ранее мужчина перенес 9 операций и пролежал в постели 14 месяцев из-за вросшего волоса.

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