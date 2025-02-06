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Балкон рухнул в российском городе из-за стиральной машины и аэрозольного баллончика

В Тобольске из-за аэрозольного баллончика рухнул балкон
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Telegram-канал ПЕТР ВАГИН | ГЛАВА ТОБОЛЬСКА

В Тобольске произошло обрушение балкона из-за стиральной машины и аэрозольного баллончика. Об этом сообщает мэр города Петр Вагин.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. На балконе у жильцов загорелась стиральная машина, и это привело к разрыву стоявшего рядом аэрозольного баллончика.

Из-за взрыва произошло обрушение балкона. На кадрах с места случившегося видно, что внешняя стена отсутствует. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, конструкции дома не повреждены. Дальнейшее проживание в квартире возможно, а эвакуация жильцов не потребовалась.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.

«При возникновении любой нештатной ситуации звоните по единому номеру экстренных служб — 112. Берегите себя», — напомнил Вагин.

Ранее балкон рухнул на пятом этаже дома в центре Петербурга.

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