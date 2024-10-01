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Балкон рухнул на пятом этаже дома в центре Петербурга

78.ru: в центре Петербурга рухнул балкон на пятом этаже дома

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Алексей Даничев/РИА Новости

В центре Петербурга произошло обрушение балкона на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 1 октября на углу улицы Восстания и Баскова переулка. На кадрах с места происшествия видно провалившуюся основу балкона и ограду, которая осталась на месте.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает источник телеканала. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого 74-летняя женщина из Светогорска попросила управляющую компанию починить балкон, а на следующий день он упал вместе с ней. У россиянки диагностировали сотрясение мозга, переломы руки и ноги — ее поместили в реанимацию.

Ранее рухнувшее межэтажное перекрытие в подъезде едва не прибило россиянку.

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