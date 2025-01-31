Страдающий шизофренией петербуржец расправился с отцом при помощи пассатижей

В Санкт-Петербурге мужчина забил пожилого отца, его поместили под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Конфликт между отцом и сыном произошел 26 января в доме на Серебристом бульваре. По версии следствия, 44-летний Максим Гайзутдинов расправился со своим родственником, нанеся ему множество ударов в голову, грудь и туловище.

Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы. Сообщается, что супруга Гайзутдинова стала свидетельницей инцидента и застала его на месте происшествия с инструментом в руках. 78.ru пишет, что орудием преступления стали пассатижи.

30 января подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение, он пробудет под стражей до 28 марта. Известно, что у мужчины диагностирована шизофрения, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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