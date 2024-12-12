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Мужчина застрял в дымоходе, пытаясь сбежать от полиции

Wjar: в США мужчина хотел сбежать от полиции и застрял в дымоходе

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В США мужчина застрял в дымоходе, пытаясь сбежать от полиции, пишет портал Wjar.

Инцидент произошел в городе Фолл-Ривер. Там местный 33-летний житель Роберт Ланглиас застрял в дымоходе во время побега от полиции. По воспоминаниям соседа Джима Медейроса, он заметил, как беглец упал внутрь трубы и начал кричать своему приятелю, чтобы тот его вытащил.

После того как Роберт был освобожден из ловушки, его доставили в больницу для обследования, а затем задержали по нескольким уголовным статьям, включая хранение наркотиков. Внутри дома детективы также нашли запрещенные вещества, что усугубило ситуацию как для Ланглиаса, так и для его друга, сумевшего сбежать.

Теперь мужчина содержится в окружной тюрьме и ждет решения суда.

Ранее в США сын напал на родителей после просьб поменьше играть в компьютерные игры.

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