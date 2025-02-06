Вирусолог рассказал о работе противоракового коктейля из вирусов

Коктейль из онколитических вирусов, который испытывают в Московском НИИ им. Герцена, поможет уничтожить раковые клетки в организме. Об этом kp.ru рассказал молекулярный биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, сейчас проводится первая фаза клинических испытаний разработки, которая должна победить рак молочной железы. На второй фазе исследования планируется испытать вирусы для лечения глиобластом — тяжелых опухолей головного мозга.

«Вирусы очень хорошо размножаются в раковых клетках. После того, как вирус попадает в опухоль либо в метастаз, там запускается процесс вирусной инфекции и раковые клетки погибают. При этом меняется и иммунный статус опухоли», — пояснил Чумаков.

Вирусолог уточнил, что процесс иммунного уничтожения опухоли достаточно длительный, при этом активация иммунной системы может продлиться в течение нескольких месяцев.

В Сеченовском университете «Газете.Ru» до этого рассказали, что исследователи разработали новый подход к точечной доставке препаратов при саркоме Юинга – злокачественной опухоли, формирующейся в костях или мягких тканях. Для этого они предложили использовать модифицированные частицы растительного вируса мозаики альтернатеры (ВМАльт).

Ранее сообщалось, что вакцина от рака почек показала 100% эффективность на поздних стадиях болезни.