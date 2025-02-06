Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вирусолог рассказал о работе противоракового коктейля из вирусов

Вирусолог Чумаков: коктейль из онколитических вирусов поможет уничтожить рак
close
Shutterstock

Коктейль из онколитических вирусов, который испытывают в Московском НИИ им. Герцена, поможет уничтожить раковые клетки в организме. Об этом kp.ru рассказал молекулярный биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, сейчас проводится первая фаза клинических испытаний разработки, которая должна победить рак молочной железы. На второй фазе исследования планируется испытать вирусы для лечения глиобластом — тяжелых опухолей головного мозга.

«Вирусы очень хорошо размножаются в раковых клетках. После того, как вирус попадает в опухоль либо в метастаз, там запускается процесс вирусной инфекции и раковые клетки погибают. При этом меняется и иммунный статус опухоли», — пояснил Чумаков.

Вирусолог уточнил, что процесс иммунного уничтожения опухоли достаточно длительный, при этом активация иммунной системы может продлиться в течение нескольких месяцев.

В Сеченовском университете «Газете.Ru» до этого рассказали, что исследователи разработали новый подход к точечной доставке препаратов при саркоме Юинга – злокачественной опухоли, формирующейся в костях или мягких тканях. Для этого они предложили использовать модифицированные частицы растительного вируса мозаики альтернатеры (ВМАльт).

Ранее сообщалось, что вакцина от рака почек показала 100% эффективность на поздних стадиях болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами