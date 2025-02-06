В Харькове при срабатывании взрывного устройства пострадал ветеран ВСУ

Украинский военнослужащий, являющийся ветераном боевых действий, получил ранения в результате детонации взрывного устройства в городе Харькове. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

В материале уточняется, что взрывное устройство было спрятано в автомобильную покрышку около дома 52-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным СБУ, его заложила 38-летняя местная жительница.

«Рядом [женщина] спрятала телефон. На следующий день устройство было дистанционно взорвано», — говорится в публикации.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Следователи утверждают, что ее завербовали иностранные специальные службы.

При этом в официальном Telegram-канале СБУ уточняется, что инцидент произошел в конце января 2025 года. Заложившей взрывное устройство женщине предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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