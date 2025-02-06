Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове при срабатывании взрывного устройства пострадал ветеран ВСУ

Жительницу Харькова задержали по подозрению в подрыве 52-летнего ветерана ВСУ
close
Национальная полиция Украины

Украинский военнослужащий, являющийся ветераном боевых действий, получил ранения в результате детонации взрывного устройства в городе Харькове. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

В материале уточняется, что взрывное устройство было спрятано в автомобильную покрышку около дома 52-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным СБУ, его заложила 38-летняя местная жительница.

«Рядом [женщина] спрятала телефон. На следующий день устройство было дистанционно взорвано», — говорится в публикации.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Следователи утверждают, что ее завербовали иностранные специальные службы.

При этом в официальном Telegram-канале СБУ уточняется, что инцидент произошел в конце января 2025 года. Заложившей взрывное устройство женщине предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее на Украине задержали мужчину за попытку подорвать железную дорогу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами