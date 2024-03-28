Россиянин напал с ножом на полицейского и был арестован

В Воронеже мужчина напал с ножом на полицейского и был арестован. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 25 марта на улице Хользунова. Полицейские прибыли для проверки сообщения о противоправных действиях 25-летнего мужчины. Однако вооруженный ножом россиянин в ответ на законные требования правоохранителей напал на сотрудника при исполнении и нанес ему несколько ударов в область головы и туловища.

Полицейские обезвредили злоумышленника и пресекли его противоправные действия. Пострадавший сотрудник обратился в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Нападавшему предъявили обвинения. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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