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Россиянин напал с ножом на полицейского и был арестован

В Воронеже арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейского

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Воронеже мужчина напал с ножом на полицейского и был арестован. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации следствия, инцидент произошел 25 марта на улице Хользунова. Полицейские прибыли для проверки сообщения о противоправных действиях 25-летнего мужчины. Однако вооруженный ножом россиянин в ответ на законные требования правоохранителей напал на сотрудника при исполнении и нанес ему несколько ударов в область головы и туловища.

Полицейские обезвредили злоумышленника и пресекли его противоправные действия. Пострадавший сотрудник обратился в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Нападавшему предъявили обвинения. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее под Пермью бывшему полицейскому разбили окно машины и порезали лицо.

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