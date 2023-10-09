В США таможенники изъяли у пассажирки фекалии жирафа, из которых она хотела сделать бусы

В США сотрудники таможни конфисковали у пассажирки коробку с фекалиями жирафа, пишет издание UPI. По словам женщины, она хотела сделать из них бусы.

Таможенно-пограничная служба США сообщила, что женщина была выбрана для проверки специалистами по сельскому хозяйству в Миннеаполисе, куда она прилетала из Кении. В ходе досмотра багажа туристки специалисты нашли в ее сумке коробку с фекалиями жирафа.

«Пассажирка заявила, что приобрела помет в Кении и планировала сделать ожерелье», — говорится в заявлении.

Таможенники изъяли коробку у женщины, а потом уничтожили содержимое путем стерилизации паром.

«Существует реальная опасность ввоза фекалий в США без разрешения ветеринарной службы. Есть высокая вероятность того, что человек мог заразиться от этих украшений и у него возникли бы серьезные проблемы со здоровьем», — заявили в службе безопасности аэропорта.

Ранее пользователи сети осудили пассажира, нашедшего способ не платить за перевес багажа.