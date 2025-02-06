Стало известно, сколько россиянам будет стоить свидание в этом году

За год средний чек свидания в России вырос на 9,4%, но за счет роста средней зарплаты на 18% россияне смогут позволить себе на одно свидание в месяц больше, чем в прошлом году. Это показало исследование 2ГИС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

​​В расчете эксперты учитывали минимальный набор «обязательных» для свидания трат — на букет цветов и романтический ужин в ресторане.

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​​По сравнению с прошлым годом средняя стоимость свидания в крупных городах выросла на 466 рублей или на 9,4% — что почти равно уровню инфляции, рассчитанному Росстатом по итогам 2024 года. Средний чек в ресторанах за последний год увеличился меньше (в среднем на 6,5%), чем средняя стоимость букета из семи роз (на 13,6%).

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​​Дешевле всего организовать свидание в Махачкале — жителям этого города придется потратить 4 396 рублей (2,3% к прошлому году). В топ-3 городов с самыми низкими затратами вошли Ульяновск (4 727 рублей, 20,7%) и Пермь (4 827 рублей, 4,5%). В прошлом году городом, где свидание обходилось дешевле всего, был Ульяновск.

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​​Предсказуемо, что дороже всего свидание обходится жителям Москвы: на ужин в ресторане и букет роз в среднем потребуется не менее 6 990 рублей (на 4,4% больше, чем в прошлом году). В тройку городов с самым большим бюджетом на свидание также вошли Владивосток и Тольятти, жителям которых нужно планировать на романтический вечер 6 085 и 6 006 рублей соответственно. При этом средний чек в Тольятти вырос заметнее всего — на 28% в сравнении с прошлым годом, когда город был на 19 месте в рейтинге. Тольятти вошел в топ городов с наибольшей стоимостью свидания во многом за счет роста средней стоимости цветов — букет из 7 роз подорожал на 1118 рублей или 55%.

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​​В одном из 26 рассмотренных городов средняя стоимость свидания оказалась чуть ниже, чем в феврале прошлого года — в Казани, на 1,5%. Это произошло за счет снижения средней стоимости букета цветов на 12,8%.

​​На основе средней стоимости свидания и данных Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионах (за октябрь 2024) эксперты рассчитали индекс свидания для каждого города — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. Оказалось, что зарплаты за год выросли на 18%, а средний чек свидания — на 9%. В итоге жители крупных городов России в 2025 году могут позволить себе на одну романтическую встречу в месяц больше, чем годом ранее.

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​​Самый заметный рост индекса показала Москва: плюс три свидания в месяц вывели столицу на первое место в рейтинге, которое в прошлом году заняла Тюмень. На три свидания в месяц больше могут позволить себе и жители Ижевска: рост среднего чека на 15,3% нивелировался ростом средней зарплаты на 27,3%, в индексе свидания город поднялся с 8 строки на 6.

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​​В большинстве городов индекс свидания вырос на 1-2 пункта. Не изменилось среднее количество свиданий в месяц в Тюмени, Иркутске, Ульяновске, Самаре и Ростове-на-Дону. И только в Тольятти индекс снизился, впрочем, всего на один пункт — до 11 свиданий в месяц.

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