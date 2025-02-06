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Мать сломала новорожденному ребенку бедро, когда меняла подгузник

В США женщина сломала бедро трехнедельному ребенку, меняя ему подгузник
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В США супругов лишили свободы за жестокое обращение с трехнедельным младенцем, сообщает прокуратура штата Оклахома.

В октябре 2022 года Джинни Ромеро из Сапулпы ухаживала за своим трехнедельным ребенком. Меняя ему подгузник, женщина применила неоправданную силу и сломала младенцу бедро, после чего не обращалась за медицинской помощью более 48 часов. Когда пострадавший все же попал к врачам, те нашли у ребенка дополнительные травмы, свидетельствующие о жестоком обращении.

В итоге 25-летнюю мать двоих детей лишили родительских прав и приговорили к 60 месяцам тюрьмы. 24-летний отец семейства в момент инцидента был на работе, а когда вернулся, не попытался помочь ребенку, потому что его травма не была заметна. Тем не менее суд назначил мужчине 24 месяца тюремного заключения с последующим пятилетним надзором. Дети пары сейчас находятся на попечении родственников.

Ранее в Петербурге младенец попал в больницу с проломленным черепом после ссоры родителей.

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