В Подмосковье благоустроят около 150 общественных пространств

Задача правительства Московской области – каждый год делать в регионе новые комфортные пространства для отдыха, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, в 2025 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе планируется благоустроить около 150 объектов, среди которых парки, пешеходные зоны, набережные и другие.

«Мы активно участвуем в президентском проекте по благоустройству, продолжаем обновлять знаковые объекты. В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем – 147», — рассказал Воробьев.

Он добавил, что в 2025 году проведут 1 этап работ в Кучинском лесопарке в Балашихе, в Пироговском лесопарке в Мытищах, а также благоустроят лесопарковую зону «Новая Трехгорка» в Одинцово.

Воробьев отметил, что в этом году благоустроят набережную реки Нара в Наро-Фоминске, площадь в Хотькове, парк «Дружба» в Люберцах.

«Всего в Московской области действуют 209 парков и лесопарков. За последние 9 лет их количество увеличилось почти в 9 раз», — сказал губернатор.

Также в этом году в регионе установят 741 детскую игровую площадку.

Воробьев отметил, что Московская область 6-й год подряд входит в тройку лучших по качеству городской среды в рейтинге Минстроя РФ.

«За это время в регионе благоустроено 273 общественных территории», — добавил губернатор.

Напомним, в рамках всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года, победу одержали 46 проектов из Московской области - 37 из них уже полностью реализованы.